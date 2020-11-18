РИАМО - 18 ноя. В Московском государственном университете имени Ломоносова прокомментировали требование студентов-контрактников сделать перерасчет стоимости обучения из-за перехода на дистанционку, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее студенты МГУ заявили, что готовятся подать коллективный иск к вузу с рядом финансовых требований из-за перехода на дистанционное обучение. По их мнению, из-за удаленки качество образования упало. Учащиеся хотят, чтобы им произвели перерасчет оплаты обучения за два семестра.

«Говоря <…> о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся на договорной форме обучения, <…> необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса», — заявили в пресс-службе университета.

Кроме того, в вузе добавили, что обучение на базе платформы онлайн-образования «Университет без границ» показало себя успешно.​

Режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса ввели в МГУ​ в марте 2020 года.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.