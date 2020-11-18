РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольске за сутки выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 5 144 случая Covid-19, сообщается на сайте по вопросам коронавируса министерства здравоохранения Московской области.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 864 случая заболевания коронавирусом.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 43 случая заболевания. Всего в округе зафиксировали 5 144 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области на сегодняшний день выявлено 99 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 840 человек. Выздоровели и выписались 72 818 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.