РИАМО - 18 ноя. Подмосковье готово представить свою экспозицию на форуме-выставке «Госзаказ», который пройдет с 24 по 26 марта 2021 года на территории ВДНХ в Москве, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Форум «Госзаказ» предоставляет уникальную возможность для производителей разных уровней представить свою продукцию государственным и муниципальным заказчикам.

«Московская область ежегодно представляет свою экспозицию в виде корпоративного стенда и по итогам работы форума-выставки «Госзаказ» неоднократно была отмечена дипломом за лучшую региональную экспозицию и памятным знаком за развитие системы государственных закупок», - говорится в сообщении.

В рамках предстоящего форума планируется обсуждение таких актуальных тем, как интеграция предприятий оборонно-промышленного комплекса в систему гражданских закупок, ключевые механизмы импортозамещения и иные меры поддержки отечественных инновационных предприятий, включая малый бизнес.