РИАМО - 18 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-5 рейтинга глав регионов России по упоминаемости в социальных медиа за октябрь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы «Медиалогии».

Воробьев занял четвертое место в рейтинге. В пятерку вошли Сергей Собянин (Москва), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Рамзан Кадыров (Чечня), Радий Хабиров (Башкортостан).

«Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа», — говорится в сообщении.

Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, форумах и блогах.