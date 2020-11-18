РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Конкурсный управляющий ЖК «Весенний» Подольска формирует реестр требований участников строительства и проводит инвентаризацию имущества должника для определения ликвидных активов застройщика, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

Постановлением администрации Подольска многоквартирный дом №3 на улице Объездная дорога в поселке Сосновый Бор ЖК «Весенний» признан проблемным в 2018 году. Общее количество участников долевого строительства – 417 человек. Администрация округа с министерством жилищной политики Московской области проводит комплекс мероприятий с целью защиты прав и законных интересов граждан, вложивших денежные средства в строительство многоквартирных домов.

«В настоящее время конкурсный управляющий продолжает работу по формированию реестра требований участников строительства. Также проводит инвентаризацию имущества должника для определения ликвидных активов застройщика. Это позволит сформировать реальный объем конкурсной массы для последующего привлечения потенциального инвестора», - говорится в сообщении.

Мероприятия по завершению строительства ЖК «Весенний» планируют в неразрывной связи с решениями, принятыми в рамках арбитражного дела о несостоятельности (банкротстве) застройщика. Порядок решения вопросов по завершению строительства объекта возможен через публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Ранее по проблемному ЖК органы местного самоуправления направили обращение в правоохранительные органы для проведения проверки целевого использования денежных средств граждан и иных лиц. Ищут новых инвесторов для завершения строительства, проводят выездной контроль и мониторинг за состоянием объекта строительства, организовали охрану строительной площадки.

Определением арбитражного суда Московской области в 2019 году в отношении ООО «ЖК «Весенний» введена процедура банкротства – наблюдение. В июне 2020 года арбитражный суд определил признать застройщика несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 8 декабря. Конкурсным управляющим утвержден член Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих ЦФО Сергей Тулинов.