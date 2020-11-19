РИАМО - 19 ноя. Жители Москвы и Московской области стали чаще подключать услуги связи с помощью SIM-карт с самостоятельной регистрацией, не посещая салон связи, говорится в сообщении пресс-службы МТС.

«С весны 2020 года люди стали реже посещать магазины и общественные места из-за пандемии, чаще покупать продукты в ближайших к дому магазинах и пользоваться сервисами самообслуживания. Несмотря на отмену части ограничительных мер, летом и осенью жители продолжили делать выбор в пользу дистанционных сервисов», - говорится в сообщении.

В сентябре-октябре 2020 года клиенты МТС в полтора раза чаще подключались к сети с помощью SIM-карт с саморегистрацией по сравнению с апрелем-маем. Жителей региона привлекла возможность приобрести такую SIM-карту в соседнем продовольственном магазине и простота ее активации буквально за пару минут.

На сегодняшний день SIM-карты МТС можно приобрести более чем в трех тысячах продуктовых магазинов шаговой доступности в крупных городах и небольших населенных пунктах Московской области. Её легко активировать в приложении «МТС Абонент» без посещения салона связи. Достаточно отсканировать штрих-код на упаковке с SIM-картой, сфотографировать себя и паспорт, указать адрес регистрации и подписать договор прямо на экране смартфона.

«2020 год внес заметные изменения в пользовательские привычки — наши клиенты все чаще работают и учатся онлайн, совершают различные покупки и управляют своими услугами удаленно, исходя из соображений безопасности и комфорта. Со своей стороны, мы продолжаем развивать удобные дистанционные сервисы, чтобы абоненты смогли подключать и управлять нашими услугами любым удобным для них способом, потому что это просто и безопасно», – комментирует директор департамента маркетинга и продуктов московского региона МТС Роман Лещенко.