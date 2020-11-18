РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев и начальник управления транспорта, дорог и связи Михаил Поликанов обсудили с жителями микрорайона Новое Павлино организацию дорожного движения по Троицкой улице, новую схему с учетом беспрепятственного проезда машин экстренных служб проработают на следующей неделе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Поводом для совещания стала дорожная ситуация, которая сложилась во внутриквартальном проезде. По дороге между домами №№15 и 19 автомобилисты сокращают путь от Троицкой до Керамической улицы. Оживленное движение по неприспособленному для этого проезду провоцирует ДТП и конфликты между водителями и пешеходами.

«На следующей неделе мы встретимся с представителями специализированной организации, которая занимается разработкой схем движения, и инициативной группой жителей. Мы проработаем организацию движения с учетом беспрепятственного проезда машин скорой помощи, пожарных и полиции», - сказал Поликанов.

Ранее тупиковые дворы домов №№15 и 19 стали сквозными после появления Нового Павлина и продления Пригородной улицы. Это вызвало конфликт интересов. Пока местные старожилы просят снова закрыть проезды через их дворы, жители Нового Павлина нуждаются в возможности выезжать на Керамическую улицу коротким путем.