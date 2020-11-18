РИАМО - 18 ноя. Президент РФ Владимир Путин считает слишком долгим тест на коронавирусную инфекцию, который проводится в течение 48 часов, сообщает ТАСС.

Такое мнение президент высказал на совещании с членами правительства после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой об эпидемиологической ситуации в стране.

«Норматив проведения тестирования не позднее 48 часов, все-таки, это тоже долго. 48 часов — это двое суток. За это время, если человек болен, он общается с коллегами по работе, с членами семьи», — отметил Путин.

По словам Голиковой, норма в 48 часов для получения результата теста является предельной. Такой срок связан со множеством факторов, в том числе с трудностями доставки биоматериалов из отдаленных районов.

Президент также добавил, что, насколько ему известно, ни одна из тест-систем сегодня не дает стопроцентного результата.

«На каждой из этих тест-систем возможны сбои, поэтому вы их перепроверяете. <…> Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок», — резюмировал глава государства.​​

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.