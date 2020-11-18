РИАМО – 18 ноя. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об увеличении ежесуточного прироста коронавирусных больных в 2,5 раза с 1 октября, сообщает Газета.ru.

«За последние полтора месяца, с 1 октября по сегодняшний день, суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза — с 6,1 случая до 15,3 случая на 100 тысяч населения», — сказала Голикова на совещании у президента, посвященном вопросам борьбы с коронавирусом.

Голикова уточнила, что в стране сложилась напряженная, но контролируемая ситуация с коронавирусом. По ее словам, ситуация требует быстрых мер реагирования на возникающие проблемы.​​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.