РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Четыре бронзовые медали завоевали борцы греко-римского стиля на прошедшем первенстве Московской области среди мужчин, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Люберцы.

«Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва Люберец смогли достойно выступить и завоевали четыре бронзовые медали! Призерами первенства стали Мурад Саидов в весовой категории 55 килограммов, Николай Исаев, Сергей Шкарубо в весовой категории 97 килограммов и Андрей Панасюк в весовой категории 130 килограммов. Желаем идти к победе снова и снова, достигать новых рекордов!» - говорится в сообщении.

Первенство Московской области состоялось в Солнечногорске. Более 100 спортсменов боролись за право стать лучшими.