РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Ранее судимый мужчина из подмосковной Балашихи украл из квартиры местного жителя мобильный телефон стоимостью 14 тысяч рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон из квартиры дома в микрорайоне Павлино. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен 46-летний ранее судимый местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.