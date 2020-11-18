РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. 28 единиц техники и более 80 дорожных рабочих будут дежурить в подмосковном Красногорске ближайшей ночью из-за опасности ледяного дождя, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Ближайшей ночью московский регион окажется в центре атмосферного фронта. С вечера среды до 10 часов утра 19 ноября ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, осадки в виде снега и ледяного дождя, возможны гололед и налипание мокрого снега на деревьях, проводах и других конструкциях.

«Все оперативные службы округа по поручению губернатора Андрея Воробьева находятся в режиме повышенной готовности. В ночных дежурствах будут задействованы более 80 дорожных рабочих и 28 единиц техники», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что в случае осадков каждые три часа на улицах и автомагистралях будут проводить противогололедную обработку.

«Подходы к соцобъектам, остановкам, станциям МЦД - на контроле. Дворники будут работать в вечерние часы пик, когда жители возвращаются с работы, и выйдут на линию завтра утром с 5:30», - отметила Хаймурзина.

Глава округа призвала автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. Она напомнила, что тем, кто еще не сменил летнюю резину, необходимо это сделать.

«В экстренных случаях обращайтесь по телефону 112. Берегите себя и своих близких», - заключила Хаймурзина.