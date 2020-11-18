РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 ноя. В среду представители администрации городского округа Щелково проведали Вячеслава Кеменова, который 10 лет жил на улице после того, как родственники отняли у него квартиру и дачу, теперь он имеет жилье, его поздравили с 65-летним юбилеем, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

На одном из объездов территории сотрудники центра гражданской защиты обнаружили самодельное строение, вокруг которого бегали бездомные собаки, в нем Кеменов жил порядка 10 лет.

«Давно так не отмечал уже свой день рождения, конечно, очень приятно. Живу сейчас хорошо, все есть у меня теперь: вода, бытовая техника, мне помогли с этим», - сказал Кеменов.

По поручению главы городского округа Щелково ему окажут помощь в восстановлении документов и помогут оформить пенсию.