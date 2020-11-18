РИАМО - 18 ноя. В столице 19 и 20 ноября ожидаются ледяные дожди, которые к выходным перейдут в снег, сообщается на сайте «Метеовести».

Причиной ледяных дождей станет вторжение воздуха из Атлантики.

«Здесь (в центре РФ - ред.) показания термометров лишь ненадолго вернутся в рамки ноябрьской нормы. Однако этот процесс приведет к формированию первых в сезоне ледяных дождей», — говорится в сообщении.

В выходные в городе снова похолодает до минус 1 - 0 градусов, и дожди перейдут в снег.

Вечером в среду в Московском регионе начнется ледяной дождь, который охватит всю территорию региона в ночь на 19 ноября.