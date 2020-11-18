РИАМО – 18 ноя. Автоэксперт Петр Баканов поддержал предложение ограничить скорость движения электросамокатов и гироскутеров до 20 километров в час, поскольку это поможет снизить риск аварий на тротуарах, сообщает Nation News.

Нарушителей скоростного режима предлагается штрафовать. Баканов выступил за такую меру в целях обеспечения безопаности пешеходов.

«Электросамокаты могут разгоняться до серьезных скоростей, их легко тюнинговать. В итоге самокатчики начинают носиться по тротуарам, сбивая пешеходов, наглеют и выходят на дороги общего пользования», — сказал Баканов.

Предполагается, что разрешенная скорость движения на электротранспорте будет зависеть от ширины тротуара и ряда других факторов.​​