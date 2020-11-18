РИАМО - 18 ноя. Совет Федерации РФ лишил неприкосновенности аудитора Счетной палаты Михаила Меня и разрешил его задержание в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств, передает Федеральное агентство новостей.

Сенаторы проголосовали единогласно. По данным Генпрокуратуры, против Меня имеется достаточно улик, чтобы ему назначили меру пресечения.

«Речь идет о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в период, когда Мень занимал пост губернатора региона», — говорится в сообщении.

Михаил Мень — российский государственный деятель. С 2005 по 2013 годы был губернатором Ивановской области. В 2013-2018 годах занимал пост министра строительства и ЖКХ России. Летом 2018 года был назначен аудитором СП РФ