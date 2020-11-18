РИАМО - 18 ноя. Президент России Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране, сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.
«К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее», — подчеркнул Путин на совещании с членами правительства.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
18 НОЯБРЯ
- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.
- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.
- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.
- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.
- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.
- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии