РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Ремонт читального зала завершили в библиотеке №25 поселка Дубровицы Подольска, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«При непосредственном участии и помощи депутата совета депутатов округа Подольск был организован ремонт в помещении читального зала библиотеки №25 поселка Дубровицы. Стена зала находилась в аварийном состоянии. В настоящее время работы выполнены», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что неудобства для посетителей одной из лучших библиотек городского округа устранены.