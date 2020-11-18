РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин оценил проведенные работы по благоустройству территории возле строящегося главного Князь-Владимирского храма Росгвардии в микрорайоне Дзержинского Балашихи, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Хайкин провел с главой Балашихи Сергеем Юровым, сотрудниками администрации и подрядчиками выездное совещание, в ходе которого он оценил проведенные работы по благоустройству данной территории площадью около 4 гектаров.

«В Балашихе прошло масштабное благоустройство данной территории. Работа велась практически два года. Это очень значимый объект. Здесь построен храм Росгвардии и он получился действительно потрясающим. Нашей задачей по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева стало проведение благоустройства, которое и было реализовано: сделаны дорожки, современная детская площадка, памятная стела. Получился замечательный парк, востребованный жителями», - сказал Хайкин.

Он отметил, что на следующей неделе все работы планируют полностью завершить.

Глава Балашихи рассказал, что на протяжении последних лет власти округа системно подходят к благоустройству не только центральных территорий, но и отдельных микрорайонов. За последние годы открыто шесть новых парков: «Пехорка», «Пестовский», на Заречной, Солнечной, сквер в микрорайоне Южный.

«Для нас стал очень важным проектом и парк в микрорайоне Дзержинского. Здесь большая хорошая территория. Совместно с Росгвардией, губернатором Московской области было принято решение построить здесь за счет средств жертвователей главный храм Росгвардии. Строительство практически закончено. В следующем году состоится его торжественное освещение. Мы благоустроили и территорию вокруг храма», - подчеркнул Юров.

Он выразил уверенность, что это место станет центром притяжения не только жителей микрорайона Дзержинского, но и близлежащих микрорайонов.

«С учетом того, что микрорайон исторически развивался вокруг дивизии имени Дзержинского, совместно с Росгвардией было принято решение о строительстве здесь воинского мемориала. Построена девятиметровая стела, в течение ноября-декабря будет смонтирован барельеф, на котором будут отражены вехи развития Росгвардии», - заключил Юров.

Подрядчиком установлены малые архитектурные формы, проложена дорожно-тропиночная сеть внутри сквера, высажены около 400 деревьев и 1 тысяча кустарников, установлены 110 антивандальных скамеек, около 300 фонарей. В сквере также до конца ноября установят столы для настольного тенниса и шахмат.