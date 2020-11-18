РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 ноя. Вокальной студии «Время» из подмосковных Котельников присвоили звание образцового коллектива, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Доме культуры «Белая Дача» прошел концерт – присвоение звания «Образцовый коллектив». Программа концерта состояла из 18 вокальных композиций.

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации Эмма Крюкова по достоинству оценила исполнительское мастерство коллектива. Вокальной студии «Время» было присвоено звание «Образцовый коллектив», – говорится в сообщении.

В состав экспертной комиссии входили методисты высшей категории, а также председатели научно-методического центра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Московский Губернский колледж искусств».

«От души поздравляем студийцев и руководителя Елену Комарову», – заключается в материале.