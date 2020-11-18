РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона в строительном гипермаркете в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 32-летнего местного жителя о том, что неизвестный из торгового зала сетевого строительного гипермаркета на улице Молодежной похитил его мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила более 9 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 52-летнего жителя Чехова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.