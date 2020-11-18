РИАМО - 18 ноя. Все коммунальные службы столицы готовы к устранению последствий ледяного дождя, который ожидается в среду с 19:00, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В столице в среду объявили экстренное предупреждение из-за непогоды, прогнозируются мокрый снег, гололедица, метель, ледяной дождь и усиление ветра до 20 метров в секунду.

«Мы в ближайшее время ожидаем резкое ухудшение погоды, ориентировочно с 19:00. Погода будет проходить через нулевые отметки (температуры – ред.), и ожидаем осадки, а точнее при минусовых температурах это будет ледяной дождь. Поэтому наша задача – обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности в городе, нормальное движение автомобильного транспорта, пешеходов», - сказал Бирюков.

Он добавил, что приняты меры для того, чтобы с наступлением подобных погодных условий провести обработку улично-дорожной сети, пешеходно-тропиночной сети и будут применены мелкогравийная крошка, которая работает в таких условиях более эффективно, противогололедные материалы

«Мы ожидаем возможность обледенения линий электропередачи, особенно на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Поэтому городские службы приведены в повышенную готовность. Подготовлены дизельные генераторы в случае обрыва проводов, чтобы население было с электроэнергией. Работают в круглосуточном режиме аварийные службы - более 1,5 тысяч бригад», - отметил Бирюков.

Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что в ночное время вручную планируют убирать остановки общественного транспорта.

«Одним словом – вся городская система готова к таким аномальным явлениям природы», - подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что подобные погодные условия в последние годы – не редкость, но коммунальные службы с достоинством справляются со всеми поставленными задачами. ​