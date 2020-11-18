РИАМО - 18 ноя. Фермер из подмосковной Истры Олег Сирота поддержал московского школьника, который получил двойку за альтернативное мнение о героях басни Крылова «Ворона и Лисица».

В своем сочинении пятиклассник «вступился» за сыр. По его мнению, лисица - хитрая, ворона - глупая, а сыр ни в чем не виноват. Учитель назвал такую позицию глупостью и поставил за сочинение два. Сыровары решили поддержать юного гения с нестандартным мышлением.

«Ждем вместе с родителями в гости за утешительным призом в виде головки сыра, подарками от наших коллег-фермеров, за вкусной пиццей и, конечно, экскурсией по сыроварне и ферме, на которой Ники узнает все этапы производства «ни в чем не виноватого сыра»!» - написал Сирота в Instagram.

Сирота надеется, что эти подарки станут утешением для школьника за полученную двойку.