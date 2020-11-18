РИАМО - 18 ноя. В рамках форума «Транспорт России» правительство Московской области, мэрия Москвы и Сбербанк подписали стратегию совместного продвижения единой транспортной карты «СберТройка» в регионах, передает в среду корреспондент РИАМО.
Согласно документу, совместное предприятие «СберТройка» создается в 2020 году. На следующий год запланирован запуск единой карты «Тройка» в Московской области.
Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что благодаря совместной работе получится максимально быстро реагировать на все замечания и предложения пассажиров.
Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что после Москвы и Подмосковья единая билетная система может быть внедрена и в других регионах.
«Это новые технологии, и мы надеемся, что в каком-то смысле это станет новым стандартом, который позволит и другим регионам на это переходить», - сказал Царев.
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