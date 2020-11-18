РИАМО - 18 ноя. В рамках форума «Транспорт России» правительство Московской области, мэрия Москвы и Сбербанк подписали стратегию совместного продвижения единой транспортной карты «СберТройка» в регионах, передает в среду корреспондент РИАМО.

Согласно документу, совместное предприятие «СберТройка» создается в 2020 году. На следующий год запланирован запуск единой карты «Тройка» в Московской области.

«У нас порядка 3 миллионов жителей ежедневно ездят в Москву, и когда у всех разная система оплаты - «Тройка» и «Стрелка», приходится иметь разные документы для того, чтобы оплатить свой проезд. В связи с реализацией этого проекта у нас будет единый документ для оплаты», - сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что благодаря совместной работе получится максимально быстро реагировать на все замечания и предложения пассажиров.

«Объединение билетной системы - это в первую очередь удобство для пассажиров. Это возможность для нас получить возможность своевременно менять маршруты, менять составы на большую вместимость. Это дает нам возможность максимально быстро реагировать на потребности пассажиров», - сказал Ликсутов.

Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что после Москвы и Подмосковья единая билетная система может быть внедрена и в других регионах.

«Это новые технологии, и мы надеемся, что в каком-то смысле это станет новым стандартом, который позволит и другим регионам на это переходить», - сказал Царев.