РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 ноя. АО «Мособлэнерго» установило в Щелкове станцию для подзарядки электромобилей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Установку осуществил Щелковский филиал компании, реализующий проект министерства энергетики Московской области по развитию электрозарядной инфраструктуры на территории Подмосковья», - говорится в сообщении.

Зарядную станцию установили в деревне Оболдино, на улице Радужной, 21.