РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 ноя. Власти подмосковных Котельников призвали жителей не выбрасывать отходы в унитаз для избежания засоров канализации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Котельниках участились случаи засоров системы водоотведения домов, при том, что гарантирующий поставщик услуг водоотведения МУЖКП «Котельники» строго соблюдает все регламентные работы по профилактическому обслуживанию как самих канализационных насосных станций в целом, так и оборудования, обеспечивающего их бесперебойную работу.

«Причина данного явления очевидна. Отдельные жители многоэтажных домов продолжают нарушать правила пользования канализацией. Некоторые из них даже не имеют мусорных корзин и все свои отходы сбрасывают в унитаз», - говорится в сообщении.

Сотрудники водоканализационной службы предприятия вынуждены в круглосуточном режиме устранять последствия действий тех, кто не умеет пользоваться благами цивилизации.

«Чтобы избежать сбоя в работе канализационной станции, специалисты службы водоотведения МУЖКП «Котельники» в очередной раз выполнили промывку насосного оборудования КНС-3 на улице 2-й Покровский проезд. В ходе выполнения работ потребовалось применение мощной специальной техники подрядной организации, при помощи которой насосные агрегаты были освобождены от тряпок, скомкавшихся в единую массу и образовавших затор на пути прохождения стоков», - отмечается в материале.

Высокий профессионализм и своевременные слаженные действия коммунальщиков городского округа Котельники позволили в очередной раз избежать затопления территории и подвалов жилых домов.