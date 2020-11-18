РИАМО - 18 ноя. В Подмосковье с начала года уже более 648 детей-сирот получили собственное жилье, планируется обеспечить жильем более 700 детей-сирот до конца года, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«До конца года жильем будут обеспечены 780 сирот <...> в 61 муниципальном образовании региона, на эти цели выделено более 2 миллиардов рублей», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам министра, почти половина квартир выдана в домах-новостройках.

«Работа по обеспечению <...> полностью завершена уже в 35 городских округах», - отметила Каклюгина.

Среди них Богородский, Восход, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Жуковский, Звездный городок, Ивантеевка, Кашира, Клин, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лобня, Лотошино, Люберцы, Можайский, Молодежный, Мытищи, Озеры, Павловский Посад, Протвино, Пушкинский, Рошаль, Рузский, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Серпухов, Талдомский, Черноголовка, Шаховская, Щелково и Электросталь.

«Вопрос выдачи квартир у нас на особом контроле. Все квартиры уже благоустроены и готовы для комфортного проживания – можно сразу заезжать», – заключила Каклюгина.

С 2015 по 2019 годы жилплощадь получили более 3,5 тысячи детей-сирот на общую сумму более 8,5 миллиарда рублей.