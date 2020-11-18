РИАМО - 18 ноя. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья начали проверку по извещению об окончании строительства многоквартирного жилого дома в селе Немчиновка Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

На данный момент все работы на объекте завершены. Общая площадь проекта - более 4,5 тысячи квадратных метров. Внутри расположено 62 квартиры.

«На объекте ведется проверка, которая продлится до 20 ноября. Если инспекторы не выявят нарушений, в Главгосстройнадзоре будет подниматься вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии объекта проектной документации», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Всего с момента начала строительства инспекторы провели 11 проверок на объекте.