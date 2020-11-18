РИАМО - 18 ноя. На московских природных территориях могут повстречаться заяц-беляк и русак, лиса, ондатра, бобр, крот, мышевидные грызуны, некоторые из них впадают в спячку, а другие нет, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Животные, которые не впадают в зимнюю спячку, начинают готовиться к холодам с конца лета: активно кормятся и собирают запасы на зиму, утепляют норки, дупла или гнёзда. А другие запасов не делают и вынуждены ежедневно искать пропитание под снегом», - говорится в сообщении.

Зимой засыпают полевые мыши. Это небольшие и очень подвижные зверьки с заметной черной полоской, проходящей вдоль всей спины. Зимой они передвигаются в ходах под снегом. На природных территориях столицы они могут найти достаточное пропитание практически всегда.

К запасливым животным относятся кроты. У них достаточно теплая шубка, поэтому морозы кроту не страшны. Летом они запасаются дождевыми червяками. А вот лисы запасов еды не делают, поэтому ежедневно им приходиться ловить под снегом птиц, мышей и других мелких зверей. Кроме того, они могут питаться падалью.

Бобры на зиму строят так называемые хатки из толстых веток и заделывают щели между ними ветками поменьше и травой. Вход в хатку находится под водой. В это жилище набивается целая семья бобров на зимовку. Хорошая хатка сохранит тепло даже в лютый мороз. На голодное время зимы эти грызуны делают запасы.

Также в хатках зимуют ондатры. Сложные многоярусные норы могут иметь и по 2–3 гнездовые камеры для разных жизненных ситуаций. Иногда ондатра не устраивает сложных нор и хаток, а довольствуется простым гнездом.

Еще в спячку не впадают пчелы. В ульях постоянно идет процесс жизнедеятельности. В наушниках фонендоскопа, которого приложили к улью, хорошо слышно гудение пчел. По тихому и ровному гулу, доносящемуся из улья, можно судить о благополучной зимовке пчел. Трудолюбивые пчелы начинают свою подготовку еще с весны.

Еще запасов к зиме не делают кабаны. Для кабана снежная зима – довольно сложное время. Из-за коротких копыт кабанам сложно передвигаться по глубокому снегу. Поэтому обычно зимой группы кабанов перемещаются гуськом, стараясь проходить по уже протоптанным ими тропинкам к местам кормежки и обратно. Днем они чаще отдыхают, устраивая лежбище прямо на снегу, а в сумерках отправляются на поиски пропитания.