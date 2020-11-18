РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В часть домов микрорайона Климовск Подольска вернули отопление после ремонтных работ на магистральной тепловой сети, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением 17 ноября МУП «СЕЗ» ремонтных работ на магистральной тепловой сети в районе улицы Театральной было временно приостановлено предоставление коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирных домах микрорайона Климовска. Сварочные работы были завершены в 16:00, после чего сеть заполнялась теплоносителем и проводилась регулировка гидравлического режима. Полностью подача коммунальных услуг была восстановлена к 20:00», - говорится в сообщении.

По вопросам отопления необходимо обращаться в свою управляющую организацию или на горячую линию комитета по ЖКХ: 8(496)755-57-93 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00), в единую дежурную диспетчерскую службу: 8(496)755-57-98 (круглосуточно).