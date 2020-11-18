РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Депутат подмосковного Подольска Сергей Кулев не выявил нарушений в соблюдении эпиднорм в ресторане общепита известной сети, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Депутат совета депутатов городского округа Подольск Сергей Кулев провел проверку ресторана быстрого питания «Макдональдс» на проспекте Ленина, 128/24 в рамках проекта «Единой России» - «Народный контроль» на соблюдение антиковидных мер. По итогам мониторинга нарушений не выявлено: в ресторане соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы (масочный режим, измерение температуры, наличие санитайзеров)», - говорится в сообщении.

Депутат призвал горожан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- Владимир Путин заявил о непростой ситуации с распространением коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эта проблема остается в поле внимания властей.

- Более 60 тыс человек в Подмосковье работают на удаленке из‑за пандемии. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

- 16% автомобилистов в России носят маску даже в машине. Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.