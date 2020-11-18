РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Активисты микрорайона Ивановское Подольска обратились к депутатам горсовета округа с просьбой принять в муниципальную собственность усадьбу Ивановское, отремонтировать кровлю и благоустроить территорию, сообщается в группе «Совет депутатов Городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Депутаты совета депутатов Подольска Денис Бесогонов и Михаил Чириков встретились с активистами микрорайона Ивановское.

«На встрече обсудили вопросы ремонта кровли, благоустройства территории и передачи усадьбы Ивановское в муниципальную собственность. Все вопросы приняты депутатами в работу. О ходе рассмотрения жителей проинформируют дополнительно», - говорится в сообщении.

В настоящее время усадьба Ивановское, которую занимает Федеральный музей профессионального образования, является объектом культурного наследия федерального значения.