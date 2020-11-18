РИАМО - 18 ноя. В Подмосковье работает горячая линия для тематического консультирования потребителей по услугам такси и каршеринга, она будет работать по 30 ноября, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Услуги такси уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих людей, с помощью которых можно комфортно прибыть в нужное место, особенно тем, кто не имеет своего собственного автомобиля. Конкуренцию данной услуге в настоящее время активно составляет каршеринг», — говорится в сообщении.

Получить консультации можно по телефону 8(498)684-48-03 и через специалистов территориальных отделов, контакты которых можно посмотреть на сайте.

Каршеринг – это краткосрочная аренда автомобиля с поминутной тарификацией. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться в сервисе оператора каршеринга, заключить договор, предоставить паспорт, водительские права и номер карты для оплаты.

Перед тем, как подписать бумаги, нужно внимательно ознакомиться с содержанием договора. Некоторые операторы каршеринга запрещают брать свои авто в аренду для коммерческих целей или перевозить пьяных пассажиров. Штраф могут назначить и за порчу салона.

Брать машину в аренду лучше днем. Тогда можно осмотреть автомобиль и найти все повреждения, за которые пользователя могут оштрафовать. После окончания пользования автомобилем лучше сфотографировать его салон и кузов, чтобы иметь доказательства отсутствия вины.

Неопытному водителю лучше использовать такси, а не каршеринг.