РИАМО - 18 ноя. В Московской области дорожные службы обработали противогололедными материалами более 7,1 тысячи километров региональных и муниципальных дорог за минувшую ночь, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Было организовано дежурство порядка 130 дорожных рабочих и 280 единиц спецтехники, в том числе более 220 комбинированных дорожных машин», — отмечается в материале.

В первую очередь обрабатываются путепроводы, эстакады, мосты, крутые повороты, съезды и подъемы.

В Подмосковье в среду днем ожидается от -3 до -6 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью шесть метров в секунду.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей не превышать скоростной режим, быть внимательными и аккуратными на дорогах, особенно в черте населенных пунктов в вечернее время.