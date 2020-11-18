РИАМО - 18 ноя. Москва досрочно достигла целевого показателя по снижению аварийности и смертности на дорогах на 2023 год, сообщил в среду заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Москва на сегодняшний день - самый безопасный регион в России по аварийности и смертности на дорогах. Мы досрочно выполнили показатель, который установил президент на 2023 год. Мы сохранили практически 2,3 тысячи жизней на дорогах», - сказал Ликсутов в рамках форума «Транспортная неделя - 2020».

По его словам, в этой работе важно тесное взаимодействие властей с органами ГИБДД.

Ранее в ходе форума Ликсутов выступил за закрепление в КоАП ответственности за опасное вождение на дорогах.