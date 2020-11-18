РИАМО - 18 ноя. Около 60% ДТП со смертельным исходом в столице связаны с существенным превышением скорости, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«60% смертей происходит из-за существенного превышения скорости», — сказал Ликсутов в рамках форума «Транспортная неделя -2020».

Он отметил, что для снижения числа ДТП в городах необходимо вдвое сократить неадминистрируемый порог превышения скорости, а также ввести наказание за опасное вождение.

«Задачи бороться с автовладельцами у нас нет. Наша задача – бороться с теми, кто нарушает правила дорожного движения. <...> Вместе с коллегами из органов полиции мы стараемся сделать все, чтобы текущие правила дорожного движения соблюдались», — объяснил Ликсутов.

По его словам, важно, чтобы в столице был соблюден баланс интересов между пассажирами общественного транспорта и автомобилистами.

«Для тех, кто хочет пользоваться общественным транспортом, должны быть созданы комфортные условия», — заключил заммэра.