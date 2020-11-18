РИАМО - 18 ноя. Около 400 елочных базаров откроются в Подмосковье в декабре, торговые точки разместят во всех городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Покупателям предложат отечественные, импортные и искусственные ели.

«С 1 декабря во всех городских округах Московской области начнут открываться елочные базары. Мы планируем развернуть около 400 точек по продаже отечественных и импортных елей, основная их часть будет открыта к середине декабря», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Елочные базары будут работать в Подмосковье с 1 декабря по 10 января. Также ели появятся в крупных сетевых магазинах и на онлайн-платформах.

В прошлом году в Подмосковье продали более 57 тысяч елей.