РИАМО - 18 ноя. Ответственность за опасное вождение на дорогах необходимо зафиксировать в Кодексе об административных правонарушениях, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в рамках форума «Транспортная неделя — 2020».

«Пункт, который еще не выполнен, — внести в КоАП ответственность за опасное вождение. <...> За это должна быть жесткая ответственность, нарушители должны быть серьезным образом наказаны», — заявил Ликсутов.

Он подчеркнул, что большое количество ДТП в Москве происходит именно из-за агрессивного стиля вождения — резкого старта и торможения, частых перестроений из полосы в полосу.

Крупные штрафы помогут снизить число водителей-хулиганов и, соответственно, уменьшить число аварий.