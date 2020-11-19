РИАМО - 19 ноя. В ноябре 1941 года немцы казнили партизанку Зою Космодемьянскую. Сегодня в деревне Петрищево Рузского городского округа уже полгода действует новый музей памяти ее подвига и контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Как современные технологии помогают оживить историю военных лет - в новом выпуске подкаста «Путь-дорога».

В новом выпуске подкаста ведущие Лена Твердая и Герман Иванов рассказывают, что писала Зоя в своем детском дневнике, почему ее называли русской Жанной д’Арк, что брали на задание диверсантки, почему ее выдал немцам житель деревни Петрищево, где сейчас та самая скамья, на которой Зоя провела свою последнюю ночь, и многое другое

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

Apple Podcast,

Google Podcast,

«Яндекс.Музыка»,

«ВКонтакте»,

CastBox,

Overcast,

Castro

или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>