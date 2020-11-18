РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольске проводят доследственную проверку 43-летнего мужчины по заявлению женщины, согласно которому он совершал действия сексуального характера в отношении ее семилетней дочери, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Татьяна Сучкова.

Мать семилетней девочки перед отъездом на работу оставила ее у бабушки в Подольске. Затем подала заявление в полицию о том, что 43-летний сожитель бабушки совершал в отношении ребенка действия сексуального характера.

«Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сказала Сучкова.

Попавший под подозрение является гражданином Узбекистана.