РИАМО - 18 ноя. Нештрафуемый порог превышения скорости нужно сократить в Москве вдвое - до 10 километров в час, это позволит существенно уменьшить смертность в ДТП, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в рамках форума «Транспортная неделя - 2020».

Ранее Ликсутов уже высказывался за снижение нештрафуемого порога превышения скорости. Он отмечал, что более половины смертельных случаев на дорогах Москвы происходит именно из-за превышения скорости.

«Наша позиция, пусть и непопулярная среди автомобилистов, но я сам пользуюсь машиной, - это снижение неадминистрируемого порога скорости в городах с 20 километров в час до 10 километров в час», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что это позволит существенно сократить смертность и выполнить задачи, которые поставил президент России Владимир Путин.