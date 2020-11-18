РИАМО - 18 ноя. Транспортную карту «Тройка» планируют внедрять в других регионах России, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Мы открыты, сейчас ведем переговоры с массой регионов, которые к нам обратились (для расширения действия карты «Тройка» - ред.)», - сказал Ликсутов в рамках форума «Транспортная неделя -2020».

Он отметил, что в Туле «Тройка» заработала две недели назад, это позволяет местному бюджету сократить расходы в семь раз.

«Карта «Тройка» в Лондоне заняла первое место как самая умная транспортная карта в мире. Каждый день мы как крупный банк осуществляем более 30 миллионов различных транзакций. Это все виды транспорта, музеи. Количество культурных объектов расширяется», - заключил Ликсутов.

На территории Московской области карта «Тройка» может заработать в начале 2021 года.