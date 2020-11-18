РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 ноя. Продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте, волонтеры ежедневно выходят на железнодорожные станции и автобусные остановки, сообщается на официальной странице главы городского округа Щелково Андрея Булгакова в соцсети «ВКонтакте».

«Они выдают средства защиты каждому, кто забыл, потерял его, кому нужно запасное в дорогу», - говорится в сообщении.



Подобные проверки будут продолжены и далее.

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18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.