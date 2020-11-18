РИАМО - 18 ноя. Смертность на дорогах в Подмосковье в текущем году может составить 750-800 человек, семь лет назад показатели были в два раза выше, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках форума «Транспортная неделя -2020».

«Повышение безопасности на дорогах, снижение смертности - это наш приоритет. <...> У нас 6-7 лет назад было порядка 2000 человек погибших на дорогах, в этом году эта цифра должна быть на уровне 750-800 человек», - сказал Воробьев.

Он отметил, что для этого в регионе ремонтируют дороги, устанавливают освещение, камеры видеофиксации, лежачие полицейские.

«И с железной дорогой у нас отдельная программа (по снижению смертности - ред.). Задача, чтобы с 450 человек в год мы стремились к нулю. Мы видим на железной дороге на 10% снижение в год», - сказал Воробьев.​