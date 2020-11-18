РИАМО - 18 ноя. Единые тарифы на проезд и универсальная транспортная карта сделают жизнь пассажиров Московского региона проще и удобнее, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках форума «Транспортная неделя — 2020».

«Универсальная карта будет более удобной, не нужно будет заморачиваться. Мы стремимся сделать единые тарифы, <…> карта запускается с начала 2021 года. Это наш совместный проект с Москвой», — сказал Воробьев.

Он отметил, что возможность оплаты проезда на транспорте банковской картой планируют сохранить.

Единая карта для проезда в Москве и Подмосковье начнет действовать с января 2021 года. Она будет работать в железнодорожном, автобусном транспорте и всех других видах общественного транспорта.

Сейчас жители Москвы и Подмосковья пользуются разными картами — «Тройкой» и «Стрелкой». С 2016 года в Московском регионе выпускают совмещенные карты, однако они работают в рамках двух транспортных систем и имеют два разных баланса.