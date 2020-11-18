РИАМО - 18 ноя. Инфраструктурные облигации позволят сделать жизнь качественно лучше, важно найти потенциал развития городов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках форума «Транспортная неделя - 2020».

«Я знаю, что Андрей Рэмович (первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов - ред.) сейчас обсуждает выпуск инфраструктурных облигаций, потому что всегда на долю каждого поколения приходят какие-то вызовы. <...> Мы должны собраться и найти потенциал роста, развития нашей страны, наших городов», - сказал Воробьев.

Он отметил, что инфраструктурные облигации - это большие ресурсы, которые позволят сделать жизнь более качественной. ​

Ранее пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области сообщала, что в Подмосковье собрали заявки инвесторов на приобретение шестилетнего выпуска облигаций с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга под государственным регистрационным номером RU35015MOO0. Планируемый к размещению объем выпуска – 30 миллиардов рублей.