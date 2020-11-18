РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 ноя. Глава Домодедова Александр Двойных, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и депутаты совета депутатов обсудили проект бюджета городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Основная часть запланированных расходов идет на сферы образования и спорта. Также несмотря на сложности, связанные с пандемией, будет осуществляться запланированное строительство спортивных объектов.

«Стратегия изыскания всех возможностей по выполнению обещаний - самая верная в сложившейся вокруг коронавируса ситуации», - отметил Ковалевский.

Во время заседания проект бюджета был одобрен.