РИАМО – 18 ноя. Президент России Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства по ситуации с распространением коронавируса в российских регионах, сообщает РИА Новости.

Точное время неизвестно. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, совещание пройдет в середине дня.

«Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой - о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах Федерации и в целом», - отметил представитель Кремля.

Предполагается, что свои доклады озвучат вице-премьер Татьяна Голикова,​ министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие.

За последние сутки в России выявлено 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах.​

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18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.