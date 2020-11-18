РИАМО - 18 ноя. Соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции и требования по заполняемости зала не более чем на 25% проверили в концертном зале имени Чайковского, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский.

«В ходе обследования установлено, что в зале находятся 200 человек, такая численность соответствует требованиям, <...> и нарушений не выявлено. Соответственно к данной организации административные меры применяться не будут», — сказал Поповский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста числа случаев Covid-19 ввел в столице ряд ограничений. Так, в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно быть более 25% зрителей от общего количества мест.

Также в столице действует требование об обязательном домашнем режиме для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

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18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.