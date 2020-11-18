РИАМО - 18 ноя. Железнодорожная доступность южных регионов и развитие транспортной сети на северо-западе страны являются главными вызовами для транспортной отрасли России, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в рамках форума «Транспортная неделя — 2020».

«Сегодня на первый план выходят вопросы доступности (транспортной сети - ред.), а также вопросы скорости. Пассажир едет от Москвы до побережья Черного моря — в Крым, Краснодар — иногда до 35 часов, такого быть не должно», — сказал Белоусов.

Он отметил, что развитие ряда регионов Северо-Западного федерального округа и Сибири сдерживается из-за нехватки дорожной сети.

«Все эти вопросы очень капиталоемкие, длительные. Будем их решать. <...> Доступность, безопасность, скорость и цена. Надо все четыре фактора выбрать, <...> найти правильный баланс», — заключил Белоусов.